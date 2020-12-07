Суд звільнив з-під варти нападників на лідера одеського Автомайдану Устименка

Суд звільнив з-під варти нападників на лідера одеського Автомайдану Устименка

Укрінформ
Колегія суддів Приморського райсуду Одеси перекваліфікувала напад двох зловмисників на лідера одеського осередку Автомайдану Віталія Устименка із замаху на вбивство у хуліганство.

Їх засуджено на чотири роки ув'язнення, в тому числі два роки у вигляді умовного покарання із випробувальним терміном. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення озвучив 7 грудня головуючий суддя Кічмаренко.

"Суд визнав підсудних Станіслава Руденка і Юрія Гаврилюка винними у вчиненні злочину проти громадянина Віталія Устименка, кваліфікувавши їх дії як хуліганський напад, згідно з ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Також колегія суддів визнала винним підсудного Руденка у зберіганні боєприпасів", - зазначив Кічмаренко.

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Колегія суддів взяла до уваги те, що підсудні Руденко і Гаврилюк брали участь в боях у складі АТО на Світлодарській дузі, і винесла вирок - присудити кожному з них покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення, в тому числі два роки у вигляді умовного покарання з випробувальним терміном.

Оскільки обидва підсудні досі перебували (два роки) в Одеському слідчому ізоляторі, то після озвучення вироку суду були звільнені з-під варти в залі суду.

Суд також частково задовольнив цивільний позов потерпілого Устименка, який просив відшкодувати з двох нападників 150 тисяч гривень моральної шкоди. Колегія суддів вирішила зменшити обсяг заподіяної шкоди до 25 тисяч гривень.

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Потерпілий Устименко заявив, що оскаржуватиме вирок суду, яки перекваліфікував злочин із замаху на вбивство на хуліганство.

У свою чергу, адвокати обвинувачених теж повідомили, що оскаржуватимуть вирок.

Як повідомлялося, напад на Устименка обвинувачені здійснили 5 червня 2018 року поблизу одеського офісу "Громадського телебачення" на Фонтанській дорозі, 3. Після удару по голові потерпілого повалили на землю, йому встигли завдати не лише колоту рану, а й рублену рану лівої скроні. Судмедексперти також діагностували струс мозку та забій грудної клітини. Однак на допомогу Устименку кинувся його друг Михайло Кушнір і нападники втекли з місця злочину. Затримали їх у вересні 2018 року.

Приморський райсуд Одеси розпочав розгляд кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України 11 листопада 2019 року.

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Прокурор озвучив клопотання про визнання судом нападу на голову одеського осередку Автомайдану Устименка особливо тяжким злочином, і вимагав призначити обвинуваченим Гаврилюку та Руденку по 10 років позбавлення волі та стягнути з кожного близько 46 тисяч гривень за судовий позов.

Всупереч здобутим під час слідства фактам, обидва підсудні не визнали в суді свою провину в скоєнні злочину, обставини якого досліджували співробітники Київського облуправління СБУ.

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