Суд звільнив з-під варти нападників на лідера одеського Автомайдану Устименка

Колегія суддів Приморського райсуду Одеси перекваліфікувала напад двох зловмисників на лідера одеського осередку Автомайдану Віталія Устименка із замаху на вбивство у хуліганство.

Їх засуджено на чотири роки ув'язнення, в тому числі два роки у вигляді умовного покарання із випробувальним терміном. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення озвучив 7 грудня головуючий суддя Кічмаренко.

"Суд визнав підсудних Станіслава Руденка і Юрія Гаврилюка винними у вчиненні злочину проти громадянина Віталія Устименка, кваліфікувавши їх дії як хуліганський напад, згідно з ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Також колегія суддів визнала винним підсудного Руденка у зберіганні боєприпасів", - зазначив Кічмаренко.

Колегія суддів взяла до уваги те, що підсудні Руденко і Гаврилюк брали участь в боях у складі АТО на Світлодарській дузі, і винесла вирок - присудити кожному з них покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення, в тому числі два роки у вигляді умовного покарання з випробувальним терміном.

Оскільки обидва підсудні досі перебували (два роки) в Одеському слідчому ізоляторі, то після озвучення вироку суду були звільнені з-під варти в залі суду.

Суд також частково задовольнив цивільний позов потерпілого Устименка, який просив відшкодувати з двох нападників 150 тисяч гривень моральної шкоди. Колегія суддів вирішила зменшити обсяг заподіяної шкоди до 25 тисяч гривень.

Потерпілий Устименко заявив, що оскаржуватиме вирок суду, яки перекваліфікував злочин із замаху на вбивство на хуліганство.

У свою чергу, адвокати обвинувачених теж повідомили, що оскаржуватимуть вирок.

Як повідомлялося, напад на Устименка обвинувачені здійснили 5 червня 2018 року поблизу одеського офісу "Громадського телебачення" на Фонтанській дорозі, 3. Після удару по голові потерпілого повалили на землю, йому встигли завдати не лише колоту рану, а й рублену рану лівої скроні. Судмедексперти також діагностували струс мозку та забій грудної клітини. Однак на допомогу Устименку кинувся його друг Михайло Кушнір і нападники втекли з місця злочину. Затримали їх у вересні 2018 року.

Приморський райсуд Одеси розпочав розгляд кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України 11 листопада 2019 року.

Прокурор озвучив клопотання про визнання судом нападу на голову одеського осередку Автомайдану Устименка особливо тяжким злочином, і вимагав призначити обвинуваченим Гаврилюку та Руденку по 10 років позбавлення волі та стягнути з кожного близько 46 тисяч гривень за судовий позов.

Всупереч здобутим під час слідства фактам, обидва підсудні не визнали в суді свою провину в скоєнні злочину, обставини якого досліджували співробітники Київського облуправління СБУ.