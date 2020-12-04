Суд поновив на посаді екскомандира харківської роти «Беркута»

Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в органах внутрішніх справ екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оприлюднену в Єдиному реєстрі судових рішень ухвалу суду.

"Суд вирішив: адміністративний позов ... до Головного управління МВС України в Харківській області, Головного управління Національної поліції України в Харківській області про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на посаді, зобов`язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу - задовольнити частково", - йдеться у рішенні.

Зокрема, суд ухвалив скасувати наказ Головного управління МВС України в Харківській області № 604 від 6 листопада 2015 року в частині звільнення з органів внутрішніх справ капітана міліції, командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС України в Харківській області та поновити цю особу на посаді з тієї самої дати.

При цьому суд розпорядився стягнути з ГУ МВС України в Харківській області середній заробіток за час "вимушеного прогулу" у розмірі 11 297,20 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня 2016 року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд справи щодо екскомандира роти харківського підрозділу "Беркут" Віктора Шаповалова. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в Києві.

За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського "Беркута" віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей.

3 жовтня 2016 року Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Утім, він визнав провину лише у незаконому поводженні зі зброєю.

З 2015 року Шаповалов перебував під арештом, однак 27 листопада 2019 року Київський апеляційний суд пом'якшив обраний йому запобіжний захід на нічний домашній арешт - з 22:00 до 06:00 - без носіння браслета на підставі так званого закону Савченко.