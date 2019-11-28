Суд звільнив екскомандира харківського "Беркута" з-під варти за "законом Савченко"

Колишнього командира харківського "Беркута" Віктора Шаповалова, обвинуваченого у злочинах проти активістів Євромайдану, суд звільнив з-під варти напередодні за "законом Савченко".

Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

"(27.11) Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі міста, що призвело до тяжких наслідків. Суд пом'якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку), без носіння браслета", - йдеться у дописі.

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив на підставі того, що згідно з ч.5 ст 72 КК (т.зв. "закон Савченко") обвинувачений провів під вартою "9 років" (зарахування "день за два" згідно з вищенаведеною нормою) із 10 років, тобто максимально можливого строку позбавлення волі, передбаченого для злочинів, у яких обвинувачується Шаповалов.

При цьому в Адвокатській дорадчій групі наголошують, що ані потерпілих, ані їхніх представників не повідомили про подану захистом Шаповалова апеляційну скаргу на останнє продовження тримання його під вартою Подільським судом 22 жовтня 2019 року та дату її розгляду.

На нинішньому етапі у справі щодо Шаповалова, яка слухається Подільським судом, триває допит потерпілих. При цьому засідання суду часто зриваються через неявку захисників Шаповалова, яких у нього троє, заявляють правозахисники.

Наступне засідання у справі Шаповалова має відбутися 18 грудня.

Як повідомлялося, 10 березня 2016 року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд справи щодо екскомандира роти харківського підрозділу "Беркут" Віктора Шаповалова. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в Києві.

3 жовтня 2016 року Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Шаповалов перебував під вартою з 2015 року.

Фото: Громадське