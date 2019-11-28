Захист ексберкутівців стверджує, що вони мали право стріляти на Майдані — Закревська

Захист ексбійців "Беркуту", обвинувачуваних у розстрілах учасників Революції Гідності 20 лютого у Києві, стверджує, що вони мали право стріляти.

Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

"У нас у суді по розстрілу 20 лютого прослизає позиція обвинувачених: вони мали право стріляти", - заявила вона.

За словами адвоката, ідеться про п'ятьох "беркутівців" із так званої чорної роти.

"Захист подає ситуацію так, що вони мали право стріляти, і це святе право міліції, нині – поліції. І вони вважають людей, які ігнорують смертельну небезпеку, тих, хто йде і збирає поранених, – ненормальними, наркоманами, бойовиками. І вони явно воювали, вони були на одному боці, протестувальники були на іншому боці. Їхня філософія: вони мали перемогти і вони мали право мститися", - зазначила Закревська.

Вона також додала, що про каяття серед обвинувачених не йдеться.

"Коли давав свідчення контрснайпер, він давав оцінку по відео. Він каже, що навіть якщо вони вважали, що хтось там серед натовпу зі зброєю і являє собою загрозу, то потенційно це може бути точкова стрілянина. Але навіть точкова стрілянина в такій ситуації більше шкодить, ніж може запобігти. Тобто стріляти не можна! Тому що там дуже багато людей, і кулі можуть летіти і поранити, і вбивати абсолютно не причетних ні до чого громадян. Так і відбувалося. Пам'ятаєте історію з медсестрою Олесею Жуковською? Її поранило кулею, яка була відстріляна з бетонної барикади. Вона, слава Богу, вижила, а от буквально поруч з нею стояв хлопець (він загинув), у якого кулю вилучили та ідентифікували, вона з автомата одного з тих беркутівців "чорної роти", який втік. І вона теж відстріляна з бетонної барикади. Тобто, ви розумієте, наскільки це було небезпечно?! Увесь Майдан був мішенню", - сказала Закревська.

Як повідомлялося, за даними Генпрокуратури, всього під час подій Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

Так, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.