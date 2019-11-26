Не злий справи Майдану: у соцмережах підтримують адвоката Закревську

"Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною" - пише Євгенія у Фейсбук. За час голодування вона втратила 4 кілограми. "Справи Майдану під набагато більшою загрозою, ніж моя вага" - продовжує вона.

Пости у соціальних мережах на підтримку адвоката публікують з хештегами #справи_Майдану.

"Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми усі маємо ії підтримати – не у відмові від їжі, а у цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули", - закликає у Фейсбук режисер Олег Сенцов.

"Чимало процесів, рішень та зрушень в Україні стають можливими не завдяки, а всупереч. Вони стають можливими завдяки людям, що віддані своїй справі та відстоюють справедливість, як Женя" - наголошує Уляна Супрун.

Відеозвернення на підтримку Євгенії записав і її восьмирічний племінник, який дав кілька порад народним депутатам: "Я розумію, що у вас у п’ятницю був скорочений день. Але я, третьокласник, який має 8 років, займаюся у своїй школі аж до 5-ї години. Тому мені дивно, що ви, дорослі, працюєте менше…".

Небайдужі також запустили кілька флешмобів. Активісти, журналісти, колеги постять фото з пляшками води. Це сніданок, обід та вечеря адвоката.