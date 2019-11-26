Не злий справи Майдану: у соцмережах підтримують адвоката Закревську
"Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною" - пише Євгенія у Фейсбук. За час голодування вона втратила 4 кілограми. "Справи Майдану під набагато більшою загрозою, ніж моя вага" - продовжує вона.
Пости у соціальних мережах на підтримку адвоката публікують з хештегами #справи_Майдану.
"Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми усі маємо ії підтримати – не у відмові від їжі, а у цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули", - закликає у Фейсбук режисер Олег Сенцов.
"Чимало процесів, рішень та зрушень в Україні стають можливими не завдяки, а всупереч. Вони стають можливими завдяки людям, що віддані своїй справі та відстоюють справедливість, як Женя" - наголошує Уляна Супрун.
Небайдужі також запустили кілька флешмобів. Активісти, журналісти, колеги постять фото з пляшками води. Це сніданок, обід та вечеря адвоката.