ВРП рекомендує Президенту перепризначити суддю Кицюка, який виносив вироки активістам Майдану

Вища рада правосуддя вирішила внести Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва після перегляду його справи Верховним Судом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

«За результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної до ВРП у 2014 році, не встановлено обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Кицюка В.П. на посаду судді Печерського районного суду міста Києва. З огляду на це та керуючись законом, ВРП ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення Кицюка Віктора Петровича на посаду судді Печерського районного суду міста Києва», - ідеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що у вересні 2017 року ВРП відмовила у внесенні Президентові України подання про призначення Кицюка через порушення щодо нього кримінальної справи, встановлення Дисциплінарною палатою факту порушення суддею норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та відсутність вичерпних відомостей у декларації доброчесності судді.

Це рішення суддя оскаржив до Верховного Суду.

Так, рішенням від 11 грудня 2019 року Верховний Суд задовольнив позов Кицюка та скасував рішення ВРП від вересня 2017 року.

Зокрема, повідомляється, що Верховний Суд вказав: сам факт порушення кримінальної справи не доводить винуватість судді, оскільки діє презумпція невинуватості до винесення вироку суду; факт визнання судді винним у порушенні процесуального законодавства та непритягнення до дисциплінарної відповідальності через сплив строку не свідчить про неможливість бути призначеним суддею та зазначення в декларації інформації не в повному обсязі саме по собі не свідчить про недоброчесність судді.

Окремо Верховний Суд зазначив, що в аналогічних справах ВРП вносила подання про призначення, зокрема щодо судді Подільського районного суду Києва. Аналогічна позиція Верховного Суду неодноразово була підтверджена рішеннями Великої палати Верховного Суду, ідеться в повідомленні.

Відповідно, ВРП повторно розглянула рекомендацію ВККСУ про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

При чому, як зауважують у відомстві, оскільки вказана рекомендація ВККСУ внесена у 2014 році, до початку процедури кваліфікаційного оцінювання, яке розпочалося у 2015 році, ВРП розглянула вказане подання.

У ВРП інформують, що питання кваліфікаційного оцінювання щодо судді Кицюка буде розглянуто ВРП після надходження відповідного подання та завершення розгляду Верховним Судом позову Кицюка щодо припинення кваліфікаційного оцінювання.

Також повідомляється, що інша інформація щодо можливого неодноразового порушення суддею Кицюком правил дорожнього руху не знайшла підтвердження.

«Суддя надав вичерпні пояснення з цього приводу», - зазначають у ВРП.

Окрім того, зазначається, що Національне агентство з питань запобігання корупції, перевіривши декларації судді, не знайшло ознак порушень порядку декларування статків та майна.

У ВРП уточнюють, що засідання, на якому ухвалювалося рішення, «проводилося публічно, з відеотрансляцією в мережі інтернет, представники правозахисних громадських організацій в засіданні участі не брали».

Як повідомлялося, суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк підозрюється, зокрема, у винесенні завідомо неправосудних постанов у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану.