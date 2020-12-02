Розстріли на Інститутській: суд «завернув» клопотання адвокатів двох ексберкутівців

Святошинський районний суд Києва за тиждень продовжить розгляд справи про розстріли протестувальників на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Про це заявив головуючий суддя у справі Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд оголошує наступне засідання на 11:00 9 грудня 2020 року», - сказав Дячук.

На сьогоднішньому засіданні суд відмовив у задоволенні двох клопотань представників захисту обвинувачених, розглянув кілька клопотань адвоката родин героїв Небесної Сотні Євгенії Закревської.

Суд також розглядав клопотання від потерпілої Людмили Полянської щодо відшкодування коштів, витрачених на квитки на потяг, щоб приїхати на засідання.

Як повідомлялося, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві стався розстріл учасників Євромайдану, у якому обвинувачують колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут". П'ятеро з них – Сергій Тамтура, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олег Янішевський та Олександр Маринченко – перебували під арештом, однак наприкінці 2019 року були обміняні на українських бранців Кремля.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що Маринченко і Тамтура повернулися до Києва.

Обидва заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі про розстріли на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук Янішевського, Зінченка й Аброськіна. Матеріали щодо них 25 листопада суд виділив до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих трьох осіб.

Слідством установлено 48 убивств і 80 фактів замахів на вбивство на Інститутській.