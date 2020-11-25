Розстріли на Інститутський: справу трьох ексберкутівців призупинили, поки їх не знайдуть

Святошинський райсуд Києва у рамках розгляду справи про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду у окремому провадженні.

Суд також зупинив це провадження до розшуку цих трьох осіб. Про це оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд присяжних, розглянувши це питання, ухвалив: виділити із даного судового провадження матеріали судового провадження за обвинувальними актами стосовно Аброськіна, Зінченка, Янішевського, присвоїти окремий номер та зупинити його до розшуку вказаних осіб. Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає», - сказав Дячук.

Зокрема, на початку засідання суддя поставив на обговорення питання щодо виділення матеріалів щодо Зінченка, Аброськіна і Янішевського у окреме судове провадження.

Зі свого боку прокурор Олексій Донський надав суду документи щодо виконання рішення суду про оголошення трьох ексберкутівців у міжнародний розшук.

Донський зазначив, серед іншого, що наразі у сторони обвинувачення відсутні дані про прийняття компетентними органами іноземних держав або будь-яким органом міжнародної юрисдикції рішення щодо організації міжнародного розшуку щодо цих 3 осіб на своїй території.

Також прокурор уточнив, що обвинувачення вважає, що виділення матеріалів у окреме провадження щодо цих 3 ексберкутівців може зашкодити повноті судового розгляду.

Донський уточнив, що, на їх думку, докази, за допомогою яких сторона обвинувачення вважає доведеною вину осіб, стосуються всіх обвинувачених, і, відповідно, повнота судового розгляду пов’язана з розглядом спільного обвинувачення відносно всіх осіб, щодо яких йде цей судовий процес.

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«Ми також сприймаємо необхідність дотримання розумних строків, зокрема, щодо тих обвинувачених, які присутні у суді, і ми звертаємося до суду з проханням. Враховуючи, що органу міжнародної юрисдикції потрібен певний час, щоб надати бодай якусь відповідь щодо тих (запитів – ред.), які ми направили, - просимо відкласти питання щодо виділення цих матеріалів на певний період, який визначить суд», - уточнив Донський.

Він поінформував, що обвинувачення вважає, що до місяця вони мають отримати інформацію, чи взяли органи іноземних країн до виконання цей міжнародний розшук, чи ні.

Представники захисту обвинувачених повідомили, що, на їх думку, підстав для оголошення перерви для очікування відповідей на запити сторони обвинувачення на невизначений термін, немає, і потрібно прийняти рішення про виділення цих матеріалів щодо Янішевського, Зінченка і Аброськіна у окреме провадження і продовження слухання цієї справи.

Суд після виходу з нарадчої кімнати ухвалив рішення про виділення матеріалів щодо 3 ексберкутівців у окреме судове провадження.

Головуючий суддя пояснив, що у провадженні суду буде перебувати 2 судові справи – це провадження щодо Тамтури і Маринченка, яке продовжать розглядати, і провадження щодо 3 розшукуваних ексберкутівців.

Дячук оголосив, що наступне засідання у цій справі (щодо вже 2 ексберкутівців - ред.) призначено на 2 грудня на 11:00, і потім засідання проходитимуть щосереди об 11:00.

Окремо він уточнив, що 30 грудня засідання не буде, і потім судові засідання відновляться з 13 січня 2021 року.

Також єдина зміна у запланованому часі щодо розгляду цієї справи, про яку зазначив суддя, – у засіданні 3 лютого, яке почнеться з 13:00.

Також Дячук повідомив, що наразі суд у цій справі перебуває на закінченні етапу подання доказів стороною захисту.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив уміжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.