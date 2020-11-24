Злочини проти Майдану: експрокурор постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно діючого адвоката - колишнього прокурора відділу прокуратури м. Києва, якому інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, за попередньою змовою групою осіб під час Євромайдану.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, експрокурору інкримінують зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.

За даними слідства, 21 січня 2014 року прокурор, діючи за попередньою змовою зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. В подальшому до протестувальників було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.