Соцмережі згадують Революцію Гідності

Як українці згадують Революцію Гідності та Помаранчеву революцію

"Революції не починаються з одного поста в Facebook, за нею стоїть не почутий відчай мільйонів. Але кожного разу, коли запитують, чи написав би я той же пост сьогодні, я відповідаю, що так, написав би", - заступник генерального директора Державного Концерну "Укроборонпром" та журналіст Мустафа Найєм.

"Чи можна уявити матір, яка мовчить, коли її дитину б’ють? Звісно ні. Не змовчали і українці 2004 році, коли вони відстоювали своє виборче право.

Не змовчали вони і у листопаді 2013 року, коли стали на захист прав і свобод людини і громадянина, а також бажання розбудовувати демократичну правову державу з європейським вектором", - уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

"Повстання — це Право і останній шанс, будь-якого народу, змінити своє життя на краще", - колишній лідер організації «Правий сектор» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

"Це були ми з вами. Це наша історія. Історія народу, який повстав, бо його хотіли загнати в російське стійло. Хотіли вкрасти нашу свободу і майбутнє України. Ми вистояли і перемогли", - експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк

"За три місяці ми думали, що перемогли, і кров’ю Небесної Сотні заплатили за свою свободу. Але потім був Крим, Донбас і ще тисячі загиблих", - письменник, режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Якщо вже хтось і намагався зробити переворот-геополітичний розворот, то це Янукович, а не прості учасники Майдану", - телеведуча Тетяна Попова.

"Жити без Гідності та Свободи – це не жити, а існувати. Хто має відвагу жити, той до останньої хвилини боронитиме Гідність і Свободу, бо це і є повітря вільної людини ", - мовознавиця Орися Демська.

"Сьогодні буде багато розмов про те, програв Майдан чи не програв. Нам спробують розповідати, що він був якимось там переворотом. Маячня. Він був перемогою, у результаті якої не стало Януковича і був підписаний Договір про асоціацію" - Юлія Каздобіна

"Ми гідні бути вільними! Адже свобода – це дар Господній. Промислом Божим український народ сьогодні має духовну і державну незалежність, свою мову, віру, самобутню культуру, тисячолітні традиції, славну історію. А найголовніше – ми вільні творити власне майбутнє", - митрополит Епіфаній.

"Дякую всім з ким був тієї зими!", - художник Андрій Єрмоленко

"Свобода - коли літаєш.

Гідність - коли не нижче, але й не вище.

Два крила, що роблять Людиною", - колишній керівник партії «Голос», співак Святослав Вакарчук.

"Гідність і Свобода даються у боротьбі. Обравши цей шлях, ми вже перемогли!"