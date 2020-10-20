Розстріл Майдану: суд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців

Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент Укрінформу.

«Суд присяжних вважає наявними правові підстави для оголошення обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського у розшук через їх ухилення від суду та щодо зупинення судового провадження щодо цих обвинувачених до їх розшуку. Щодо саме міжнародного розшуку – суд присяжних вважає за необхідне задовольнити подане клопотання прокурора. Суд присяжних ухвалив: оголосити у міжнародний розшук Зінченка, Аброськіна, Янішевського. Вважати обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського оголошеними в міжнародний розшук з дня прийняття компетентними органами міжнародної юрисдикції відповідного рішення про оголошення такого розшуку», - сказав Дячук.

За його словами, організація виконання ухвали доручається прокурору, тож прокурор має якнайшвидше отримати цю увалу суду і спрямувати її на реалізацію у частині міжнародного розшуку. Сама ця ухвала суду набирає законної сили негайно і не підлягає окремому оскарженню.

Крім того, у ході засідання у вівторок суд не задовольнив клопотання прокурорів про обрання двом присутнім фігурантам справи - Олександру Маринченку і Сергію Тамтурі - запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, апелюючи до рішення Київського апеляційного суду.

Водночас, за словами головуючого судді, наступна запланована дата у засіданні – 25 листопада.

Зі свого боку, у спільноті активістів «Адвокатська дорадча група» поінформували, що також це рішення суду означає, що прокурори мають направити цю ухвалу суду в українське бюро Інтерполу, яке є частиною МВС, а вже Національне бюро має спрямувати матеріали клопотання до Центрального бюро Інтерполу.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Апеляційний суд Києва перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.