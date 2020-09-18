Розгін Майдану: справи двох ексслідчих міліції Києва відправили до суду

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох ексслідчих міліції Києва у рамках справ Майдану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно діючого адвоката – колишнього слідчого районного управління ГУ МВС України в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОГП, він обвинувачується у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів; зловживанні службовим становищем; службовому підробленні; завідомо незаконному затриманні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 18.04.2013); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).

Слідство встановило, що 21 січня 2014 року цей чоловік з метою перешкоджання акціям протесту незаконно затримав їх учасника за нібито масові заворушення, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Тоді слідчий склав і підписав затриманому активісту повідомлення про підозру, а згодом подав до райсуду міста Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинуватої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом було протиправно задоволено.

"Стосовно ще одного ексслідчого райуправління ГУ МВС України в м. Києві досудове розслідування завершено", - інформують у ОГП.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, іншими слідчими та процесуальними керівниками, також безпідставно і незаконно затримав учасника акції протесту.

У подальшому затриманому повідомили про підозру у масових заворушеннях, було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Експравоохоронцеві інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів; перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу; службове підроблення; завідомо незаконне затримання, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ).

Як повідомляв Укрінформ, у липні завершено розслідування щодо двох колишніх "беркутівців" у справі розгону протестів на Майдані Незалежності у Києві 30 листопада 2013 року. Ще одному повідомлено про підозру.