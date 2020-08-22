Справи Майдану: ДБР завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького

Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення і катування Ігоря Луценка у 2014 році під час Революції Гідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора, завершили досудове розслідування стосовно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Луценка І.В. та Вербицького Ю.Т. з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького", - йдеться у повідомленні.

Затримані особи підозрюються у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою, створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацієюта участі у ній, а також в незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Як повідомили у ДБР, один з фігурантів також підозрюється в умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб, катуванні, за попередньою змовою групою осіб, підробленні документів та їх використанні та у службовому підробленні.

В бюро зауважили, що, у зв'язку з використанням підробленого паспорта та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.

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Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.