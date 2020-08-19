Начальнику слідчого відділу поліції повідомили про підозру у переслідуванні активістів Майдану

Начальнику слідчого відділу одного з відділів Головного управління Нацполіції в Черкаській області повідомили про підозру у переслідуванні семи учасників протестів в січні 2014 року.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

Зокрема, правоохоронцю інкриміновано здійснення впливу на працівників правоохоронних органів з метою прийняття ними незаконних рішень; притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією; незаконне тримання під вартою, що спричинило тяжкі наслідки; незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів.

За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків заступника начальника слідчого відділу одного із міськвідділів Головного управління МВС у Черкаській області, за відсутності доказів надав вказівку слідчим скласти і підписати повідомлення про підозру у масових заворушеннях та захопленні держбудівель 7 затриманим, а також скласти та підписати клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Уточнюється, що на виконання незаконної вказівки керівника слідчі здійснили повідомлення про підозру цим особам та подали до суду безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що клопотання протиправно задовольнив слідчий суддя, щодо якого наразі триває судовий розгляд.

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