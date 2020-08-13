Справа Майдану: суд дав добро на заочне розслідування розстрілів на Інститутській

Печерський райсуд столиці дозволив ДБР здійснити заочне розслідування вбивств мітингувальників по вулиці Інститутській у 2014 році та взяв під варту експосадовця МВС.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба бюро.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюватимуть спеціальне (заочне) досудове розслідування відносно колишнього командира роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Колишній правоохоронець підозрюється у вчиненні умисних вбивств мітингувальників 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м.Києві, а також інших особливо тяжких злочинів.

Наразі вживаються заходи задля отримання дозволів на здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках, оголошених у міжнародний розшук.

Крім того, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту матеріального забезпечення МВС України у кримінальному провадженні за фактами постачання з Російської Федерації спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва.

Як повідомлялося, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві стався розстріл учасників Євромайдану, у якому обвинувачують колишніх співробітників "Беркуту". П'ятеро з них – Сергій Тамтура, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олег Янішевський та Олександр Маринченко – перебували під арештом. Однак наприкінці 2019 року були обміняні на українських бранців Кремля.

Наразі слідством установлено 48 убивств і 80 фактів замахів на вбивство на Інститутській.