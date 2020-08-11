Справи Майдану: ДБР завершило розслідування справи проти київського експрокурора

Слідчі управління з розслідування справ Майдану ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього прокурора відділу прокуратури Києва, який наразі займається адвокатською діяльністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Фейсбук.

За даними ДБР, експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою з групою осіб; зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.

За даними слідства, 21 січня 2014 року обвинувачений, перебуваючи на посаді прокурора, діючи у змові зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Внаслідок чого до протестувальників було протиправно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі сторонам відкрито матеріали справи.