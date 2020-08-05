Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру слідчому з Черкащини

У рамках розслідування справ Майдану слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру слідчому одного з відділів ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру слідчому одного з відділів ГУ Нацполіції в Черкаській області. Підозрюваному інкриміновано притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією, а також завідомо незаконне тримання під вартою (ч. 2 ст. 372, ч. 3 ст. 371 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, перебуваючи на посаді слідчого одного із міськвідділів ГУ МВС в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення склав і підписав повідомлення про підозру затриманій особі в масових заворушеннях та захопленні державних будівель.

Уточнюється, що наступного дня слідчий склав та подав до суду безпідставне клопотання про обрання стосовно свідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суд протиправно задовольнив.

Як повідомлялося, 22 липня правоохоронці завершили розслідування щодо двох колишніх "беркутівців" у справі розгону протестів на Майдані Незалежності у Києві 30 листопада 2013 року, ще одному повідомлено про підозру.