Катування в Україні: Прокуратура повідомила про підозри 13 правоохоронцям

В Україні цьогоріч у кримінальних провадженнях за фактами катувань було повідомлено про підозру 13 працівникам правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова з делегацією Європейського комітету з питань запобігання катуванням, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За 7 місяців 2020 року у кримінальних провадженнях за фактами катувань повідомлено про підозру 13 працівникам правоохоронних органів (ст.127 КК України) та 89 - у перевищенні влади працівником правоохоронного органу, пов’язаним з насильством (ч. 2,3 ст. 365 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що упродовж 2020 року в рамках нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах прокурори внесли 244 документи реагування, до відповідальності притягнули 221 службову особу, у виправних колоніях – 739 та 846 відповідно.

Зазначається, що учасники зустрічі також обговорили випадки неналежного поводження з особами, які перебувають у пенітенціарних установах, важливість проведення ефективного розслідування за такими фактами, а також роль органів прокуратури у забезпеченні політики нульової толерантності до катувань.

Заступник генпрокурора уточнив, що участь у механізмі Європейської конвенції про запобігання катуванням є важливим показником готовності України повною мірою реалізовувати доктрину нульової толерантності до такого явища як неналежне поводження.

“Офіс Генерального прокурора є противником замовчування та приховування проявів катувань, тому ми відкриті до ефективної взаємодії на цьому напрямі зі всіма відомствами, громадським сектором та міжнародними партнерами», - зазначив Мамедов.

Він заявив, що саме органи прокуратури виявляють більшість таких правопорушень, адже скарги стосуються неналежних умов утримання в місцях несвободи, ненадання меддопомоги, а також надмірного застосування фізичної сили персоналом, катувань та перевищення повноважень представниками правоохоронних органів.

У відомстві поінформували, що на своєчасне виявлення фактів порушень прав людини, координацію розслідувань злочинів, пов’язаних з катуванням, насиллям або загрозою його застосування націлена робота двох спеціалізованих департаментів Офісу генпрокурора.

Читайте також: Венедіктова розповіла про 20 обшуків у справі поліцейської банди з Павлограду

Зі свого боку представники Європейського комітету високо оцінили роботу спеціалізованих підрозділів Офісу генпрокурора і зазначили, що вперше в органах прокуратури почала діяти злагоджена система виявлення фактів порушення прав людини та подальшого забезпечення їх ефективного розслідування.