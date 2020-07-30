Оголосили підозру поліцейському, який вдарив жінку прикладом автомату

Оголосили підозру поліцейському, який вдарив жінку прикладом автомату

Укрінформ
На Донеччині слідчі Держбюро розслідувань оголосили поліцейському підозру, який вдарив жінку прикладом автомату.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Торецького відділення поліції Бахмутського ВП ГУ Нацполіції у Донецькій області. Майор поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, ввечері 28 лютого 2020 року поліцейський у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик за повідомленням про бійку в одному з приватних житлових будинків у Торецьку Донецької області.

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За вказаною адресою до поліцейських вийшли двоє чоловіків та жінка, яка намагалась з'ясувати мету приїзду правоохоронців. У відповідь оперуповноважений металевим прикладом свого автомата вдарив жінку в обличчя, від чого вона впала на землю. Через це потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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