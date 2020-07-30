Оголосили підозру поліцейському, який вдарив жінку прикладом автомату

На Донеччині слідчі Держбюро розслідувань оголосили поліцейському підозру, який вдарив жінку прикладом автомату.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Торецького відділення поліції Бахмутського ВП ГУ Нацполіції у Донецькій області. Майор поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, ввечері 28 лютого 2020 року поліцейський у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик за повідомленням про бійку в одному з приватних житлових будинків у Торецьку Донецької області.

За вказаною адресою до поліцейських вийшли двоє чоловіків та жінка, яка намагалась з'ясувати мету приїзду правоохоронців. У відповідь оперуповноважений металевим прикладом свого автомата вдарив жінку в обличчя, від чого вона впала на землю. Через це потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.