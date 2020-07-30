ДБР веде слідство щодо експоліцейського, який на Львівщині збив пішохода та втік

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП на Львівщині за участю правоохоронця, нині вже колишнього, який збив пішохода і втік.

Про це інформує пресслужба ДБР у Facebook.

«Повідомляємо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові за сприяння та оперативного супроводу Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю правоохоронця з Львівської області», - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 19 липня близько опівночі на автодорозі у селі Верчани Стрийського району Львівської області водій авто марки ВАЗ 210740 під керуванням старшого оперуповноваженого СКП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області, здійснило наїзд на мешканця цього села 1975 року народження.

Уточнюється, що після вчинення ДТП водій авто покинув місце ДТП, залишивши потерпілого на дорозі.

Потерпілий, як інформують у ДБР, був у вкрай важкому стані госпіталізований до Стрийської центральної райлікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа, кома 3-4 ступеня. Наразі він перебуває в критичному стані, до тями не приходив.

Попередньо правопорушення кваліфіковано ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 3 ст. 135 ККУ (Залишення в небезпеці).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівщини.

Як повідомлялося, 19 липня у Львівській області правоохоронець наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Правоохоронця вже звільнили з лав Національної поліції.