Зґвалтування в Кагарлику: у підозрі з’явилася стаття про катування

У справі про зґвалтування та побиття жінки працівниками Кагарлицького відділення поліції змінили підозру.

Прокурор у справі Валерій Смирнов у коментарі Громадському радіо повідомив, що інкриміновану статтю 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) змінили на ст. 152 та 127 ККУ (зґвалтування групою осіб та катування за попередньою змовою групою осіб).

"365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального правопорушення", — сказав прокурор.

Смирнов додав, що у справі призначили близько дев’яти експертиз.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.