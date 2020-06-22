Суд залишив за ґратами поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні

Київський апеляційний суд залишив під вартою поліцейських із Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні.

Про це інформує пресслужба суду.

"22 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року, якими задоволено клопотання слідчого Другого СВ ТУ ДБР у місті Києві та застосовано щодо підозрюваних К. та С. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За результатом апеляційного розгляду ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував цих двох поліцейських.