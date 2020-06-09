Генпрокурор вважає, що Аваков швидко відреагував на події у Кагарлику і Броварах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков швидко відреагував на ситуацію в Кагарлику і Броварах.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Що стосується діяльності МВС, то я розумію, що переді мною стоять виклики, в тому числі і по напрямку Нацполіціі: і Кагарлик, і Бровари... маса таких справ... Про Кагарлик питання до міністра - як він відреагував?.. Реакція була швидкою і в законодавчому полі. Те ж саме можу сказати і про Бровари. Тобто, які у мене можуть бути претензії як у генерального прокурора до керівника правоохоронного органу? Тільки через організацію процесу реагування", - заявила генпрокурор.

Вона підкреслила, що рівновіддалена від політики.

"Суспільство має оцінити той факт, що я рівновіддалена від політики і Офіс Генерального прокурора нікому не підігрує. Якщо буде потрібна реакція генерального прокурора на дії МВС, вона негайно надійде", - запевнила Венедіктова.

За її словами, на спільних з Аваковим нарадах вона дозволяє собі в різкій формі піднімати гострі питання.

"Тобто, у мене немає якихось "стопів" або застережень проти когось, але, коли немає причин наговорювати, я ж не буду вигадувати?!", - підкреслила генпрокурор.

Вона також спростувала, що є людиною Авакова. "Те, що пишуть, що Венедіктова - людина Авакова, це не відповідає взагалі реальності", - заявила генпрокурор.

Як повідомлялося, в кінці травня затримали двох співробітників поліції Кагарлика за підозрою у згвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали в поліцію як свідка. Після цього Кагарлицьке відділення поліції розформували, а його керівництво відсторонили від виконання службових обов'язків.

Крім того, вранці 29 травня в м. Бровари серед житлових будинків сталася перестрілка між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На сьогодні 44 учасникам конфлікту у Броварах повідомлено про підозру, 31 особу заарештовано, 8 - під домашнім арештом.

5 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.