Жертві зґвалтування у Кагарлику досі не надали держохорону – адвокат

Потерпілій жінці, яку зґвалтували у відділку поліції в Кагарлику, досі не надана державна охорона попри те, що прокурор ухвалив відповідну постанову два тижні тому.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила її адвокат Злата Сімоненко.

«Підтверджую, що їй до сьогодні не надано охорону», - сказала Сімоненко.

Адвокат уточнила, що постанова прокурора, щоб цій жінці надали таку охорону, була винесена приблизно 2 тижні тому.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.