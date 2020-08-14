Справи Майдану: отруєння невідомими газами допоможе розслідувати експерт зі США

Потерпілі під час Революції гідності на Майдані від отруєння газами невідомого походження зустрілися зі спеціалістом-токсикологом зі США Іваном Русином.

Зустріч організував Офіс Генпрокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу.

"Токсиколог зі США надаватиме консультативну допомогу для встановлення обставин отруєння потерпілих в рамках розслідування злочинів, пов’язаних з насильницькою протидією зборам громадян, які проходили у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що американський професор українського походження Іван Русин розповів учасникам зібрання про сучасні методи експертного дослідження для діагностування факту хімічних отруєнь та тілесних ушкоджень від них, а також відповів на запитання потерпілих щодо періоду розпаду хімічних речовин та їх впливу на організм людини.

На зустрічі визначено подальший план взаємодії для проведення експертиз та досліджень потерпілих на Майдані із використанням сучасних досягнень токсикології в рамках міжнародно-правової допомоги, додали в Офісі Генпрокурора.

Як повідомлялося, у березні Офіс Генерального прокурора заявив, що активізував роботу з проведення досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, поставлених в 2014 році з території РФ, від хімічної дії яких постраждали учасники мирних протестів.