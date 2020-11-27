У Венедіктової наполягають, що Янукович досі у міжнародному розшуку - ЗМІ

Колишній президент України Віктор Янукович і далі перебуває у міжнародному розшуку.

Про це заявили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Ухвала Київського апеляційного суду від 16.11.2020, якою скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12.05.2020 про обрання підозрюваному Януковичу В.Ф, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначено новий розгляд у суді першої інстанції, не містить такого обґрунтування як недоведення прокурором факту оголошення його в розшук, у тому числі міжнародний», – заявили в прокуратурі.

У відомстві додали, що ухвала Київського апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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12 травня Печерський районний суд Києва заочно заарештував Януковича у справі про розстріли на Майдані. За тиждень до цього суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича за однією зі справ. Згодом суд пояснив, що прокурор не довів факт оголошення Януковича в розшук.