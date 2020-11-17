Апеляцію на заочний арешт Януковичу відклали на 28 грудня

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади на 28 грудня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Сьогоднішнє засідання було зняте з розгляду у зв’язку з перебуванням головуючого судді у справі на лікарняному. Щодо наступної дати – це 28 грудня на 13:00», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту колишнього президента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центральній частині міста Києва (майдані Незалежно і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.