Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича

"Рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту четвертого президента скасовано. Справу направлено на перегляд до суду першої інстанції", - сказав він.

Як повідомлялося, 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.