Спецконфіскація $1,5 мільярда Януковича: суд розгляне скаргу на апеляцію вироку

Донецький апеляційний суд 17 листопада почне розгляд скарги на ухвалу Краматорського міськсуду від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку, яким застосовано спеціальну конфіскацію майже 1,5 млрд доларів у оточення експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу керівниця пресслужби Донецького апеляційного суду Аліна Борисенко.

За її словами, хоча розгляд скарги відбудеться у Донецькому апеляційному суді, адвокати позивачів і прокурори братимуть участь у засіданні онлайн з приміщення Господарського суду Київської області. Засідання розпочнеться о 13:00.

Співрозмовник агентства в Офісі генпрокурора розповів, що відомство підготувало заперечення на скаргу представників офшорних компаній.

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У ОГП вважають, що позивачі мають намір "зачепитися" за роз’яснення суду і скасувати механізм переведення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в гроші, які були конфісковані вироком Краматорського міськсуду.

"Вони думають, що коли оскаржать роз’яснення, то матимуть шанс оскаржити вирок або вимагатимуть через інші судові процеси повернення цих грошей у статус-кво — в ОВДП у банки", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас адвокат Сергій Ляшенко, який представляє інтереси позивачів, у коментарі агентству повідомив, що для подання скарги на ухвалу Краматорського міськсуду про роз'яснення вироку знадобився окремий судовий процес в адмінсудах, а остаточне рішення виніс Верховний Суд. Лише після цього апеляційні скарги були зареєстровані та призначені до судового розгляду, зазначив він.

За словами адвоката, сам вирок Краматорського міськсуду про спецконфіскацію також оскаржувався компаніями, але їхні апеляційні скарги були повернуті без розгляду апеляційним судом з посиланням на те, що компанії не є учасниками цього процесу.

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"Знову довелось пройти довгий шлях оскарження незаконного та необґрунтованого вироку, і 16 червня 2020 року Верховний Суд задовольнив наші касаційні скарги та підтвердив право моїх клієнтів на апеляційне оскарження славнозвісного вироку", - поінформував адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд дол. на рахунках нерезидентських компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов'язаними з ними особами.

28 квітня 2017 року набрало чинності рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

Сім кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. оточення Януковича.