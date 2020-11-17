Спецконфіскація: суд просять скасувати роз'яснення вироку щодо $1,5 мільярда Януковича

Захист юридичних компаній Республіки Кіпр, з рахунків яких було конфісковано ОВДП на суму 1,5 млрд доларів, просить Донецький апеляційний суд скасувати ухвалу Краматорського міськсуду від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку Аркадію Кашкіну.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне клопотання адвоката зачитала суддя Світлана Савкова під час розгляду скарги у вівторок. Адвокат і прокурори брали участь у розгляді справи онлайн в приміщенні Господарського суду Київської області.

Зокрема, у клопотанні йшлося, що адвокат висуває вимоги скасувати ухвалу Краматорського міськсуду про роз'яснення вироку. Він аргументував свою позицію тим, що в цій ухвалі про роз'яснення відбулася часткова заміна тексту резолютивної частини вироку. Також у клопотанні захист зазначив, що Краматорський міськсуд порушив процесуальне законодавство, оскільки розглянув кримінальне провадження про роз'яснення вироку стосовно Кашкіна без участі третіх осіб, чим порушив їхнє право на захист, оскільки саме з їхніх рахунків були конфісковані ОВДП. Крім того, адвокат послався на "тривалі стосунки" обвинуваченого Аркадія Кашкіна і прокурора Костянтина Кулика, який укладав угоду зі слідством.

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"Вони разом навчалися і влаштувалися на роботу до прокуратури, а тому угода, укладена між обвинуваченим і прокурором, є недійсною", - вважає адвокат. Також у клопотанні йшлося, що на час оголошення вироку нібито не існувало норми КПК, яка давала б можливість здійснити спецконфіскацію.

Водночас прокурор подав заперечення на клопотання адвоката. Він, зокрема, просив залишити ухвалу Краматорського міськсуду про роз'яснення вироку без змін. Крім того, прокурор звернув увагу, що обгрунтування захисту направлені на скасування самого вироку Краматорського міськсуду, тоді як наразі ідеться про ухвалу, якою було його роз'яснено.

Зрештою у ході судового засідання колегія суддів під головуванням Савкової оголосила перерву у розгляді цієї справи до 3 лютого 2021 року. До цього часу судді мають намір отримати доступ до державної таємниці, щоб ознайомитися з вироком Краматорського міськсуду відносно Кашкіна, який дозволив здійснити спецконфіскацію і є засекреченим.

Раніше представник Офісу генпрокурора в коментарі Укрінформу зазначив, що позивачі мають намір "зачепитися" за роз'яснення Краматорського міськсуду і у подальшому домогтися скасування самого вироку Краматорського міськсуду.

Водночас адвокат кіпрських компаній Сергій Ляшенко повідомив, що вирок Краматорського міськсуду, який дозволив провести спецконфіскацію, також має бути оскаржений найближчим часом, оскільки Верховний Суд 16 червня поточного року задовольнив скарги компаній та підтвердив їхнє право на таке апеляційне оскарження. "Секретний вирок ми оскаржили у Донецькому апеляційному суді, але він буде розглядатися не у Бахмуті, а в іншому місті - Маріуполі. Зараз Донецький апеляційний суд не може призначити склад суду, тому що в них бракує суддів з доступом до державної таємниці", - сказав адвокат.

Як повідомлялося, 28 березня 2017 року Краматорський суд постановив конфіскувати близько 1,5 млрд дол. у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках оточення експрезидента Віктора Януковича.

Конфіскація, зокрема, стала можливою після того, як обвинувачений у справі Аркадій Кашкін пішов на угоду зі слідством. Він, серед іншого, зізнався у тому, що став фіктивним власником однієї з компаній бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

28 квітня 2017 року набрало чинності рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

Сім кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію.