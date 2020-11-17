Скасування арешту Януковича: суд пояснить своє рішення 20 листопада

У Київському апеляційному суді закликали громадян утриматися від суджень щодо мотивів прийнятого судом рішення щодо скасування експрезиденту Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до проголошення повного тексту ухвали.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

«Проголошення повного тексту ухвали суду апеляційної інстанції із зазначенням мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали і положення закону, якими він керувався, а також які статті закону порушено слідчим суддею Печерського райсуду Києва та в чому полягали ці порушення, призначено на 20 листопада 2020 року о 10 год. 00 хв. Наполегливо просимо утриматись від суджень щодо мотивів прийнятого рішення до проголошення повного тексту ухвали Київського апеляційного суду, у якій міститимуться обґрунтовані та вмотивовані причини прийнятого рішення», - йдеться у повідомленні.

Водночас у суді зазначили, що вважають беззмістовними звинувачення у тому, що Київський апеляційний суд сприяє уникненню експрезидентом України кримінальної відповідальності. Там нагадали про «нещодавнє рішення Київського апеляційного суду, яким залишено без змін вирок Оболонського районного суду міста Києва про визнання Януковича В.Ф винуватим у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів, за які останньому призначено покарання за сукупністю злочинів у виді реального позбавлення волі».

Також у суді поінформували, що поважаючи право кожного на свободу висловлювань, вважають неприпустимим поширення недостовірної інформації, що створює негативне враження про діяльність суду «та маніпулює суспільною думкою, штучно загострюючи ситуацію навколо справ, які мають суспільне значення».

Як повідомлялося, 16 листопада Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежно і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.