Вбивство Окуєвої: суд переніс розгляд запобіжного заходу для підозрюваного

Суд переніс розгляд питання щодо запобіжного заходу одному з підозрюваних у причетності до вбивства добровольця Аміни Окуєвої, Ігорю Редькіну, на 9 грудня.

Про це у Фейсбуці поінформував директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Укрінформ.

«Через вчасний медіа-розголос завдяки Антону Геращенку, вдалося упередити можливе звільнення з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного у причетності до вбивства поліцейської та добровольця АТО Аміни Окуєвої. Захист підозрюваного не з’явився у суд на розгляд своєї ж скарги», - зазначив Шевченко.

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Як він уточнив, під час цього засідання, за оперативними даними, підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров’я і вимагати з адвокатами надання медичної допомогти із вивезенням «на лікування».

«Суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту. Запобіжний захід - утримання під вартою - діє до 15 січня», - поінформував Шевченко.

Він уточнив, що поліція Київської області з середини літа відкрила до ознайомлення матеріали справи підозрюваному і готова до судового розгляду.

«Захист Редькіна затягує ознайомлення і такими от скаргами намагається максимально відтермінувати початок розгляду справи по суті у суді. Ще б пак, у слідства є потужний прямий доказ причетності Редькіна до замовного злочину: виділено експертами його профілі ДНК на знарядді вбивства - рідкісному чеському армійському автоматІ Česká zbrojovka у калібрі 7‘62*39 мм. З нього 30.10.2017 року розстріляли із засідки джип, вбивши Аміну і поранивши її чоловіка Adam Osmaev, який переховується донині від замовників, сліди яких ведуть у РФ», - повідомив Шевченко.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що основний підозрюваний у справі Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд.

Геращенко зазначав, що 4 грудня суд мав розглянути питання, яке стосувалося запобіжного заходу Редькіну, і що у правоохоронців «є дані про можливу провокацію, ніби підозрюваному стане погано, щоб вивезти його з суду ".

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Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

У справі наразі двоє підозрюваних.