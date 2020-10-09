Дві дружини покійного нападника на Стерненка вимагають від нього понад 4 мільйони компенсації

Адвокати дружин одного з учасників третього замаху на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка подали 9 жовтня цивільні позови до підсудного на загальну суму близько 4,5 млн грн.

Дві дружини безробітного Івана Кузнєцова, що зазнав смертельного поранення від Стерненка під час сутички, вимагають від нього компенсації для п'яти членів родин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Стерненко на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Прочитав цивільні позови від двох дружин мого нападника, які написали адвокати... Послухав ще післясудову промову тієї сторони. Якщо стисло, то Іван Кузнєцов на мене не нападав, а це я просто так, ідучи зі своєю дівчиною за руку, напав на нього, коли він мирно гуляв 5 годин під моїм під'їздом ще з одним тітуханом без телефонів", - зазначив Стерненко.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, констатував Стерненко, "Кузнєцов ніде не працював і не мав доходу, але при цьому утримував обох дружин і трьох дітей від них. Бо коли йшов мене вбивати, це була неофіційна робота...".

Стерненко зауважив, що адвокат дружин також розповідав про дітей, які лишились без батька. "Але на моє запитання чи думав батько про дітей, коли вночі чекав на мене під будинком, він чомусь не відповів... За його логікою, не можна відбиватись від нападників і не можна стріляти в окупантів. Напали? Стій і терпи. Загальна сума позовів до мене - близько 4,5 млн грн", - додав він.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього засідання суд визначив порядок дослідження доказів прокуратури, що інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Вирішено спершу допитати у справі обвинуваченого Стерненка, потім розглянути докази сторони обвинувачення та допитати свідків і потерпілих.

Також суд погодив з представниками сторін у кримінальній справі дати чотирьох наступних засідань – 23 і 29 жовтня, 6 і 12 листопада.

Як повідомлялося, під час попереднього засідання у вересні суд відхилив клопотання прокуратури щодо обрання Стерненку запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Оскільки стороною обвинувачення не було надано належного обґрунтування, Стерненко зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

Предметом слухання Приморського райсуду є з'ясування обставин третього замовного нападу на Стерненка, що стався 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.