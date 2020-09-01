Адвокати Стерненка заявили про спробу четвертого нападу на активіста

Адвокати активіста Сергія Стерненка подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на нього.

Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці юридичної компанії "Міллер", яка захищає Стерненка, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні адвокатами нашої компанії подано заяву про злочин за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб)", - йдеться у дописі.

У юрфірмі нагадали, що 31 серпня біля приміщення Приморського районного суду міста Одеси приблизно о 12:50 двоє осіб намагались облити Стерненка невідомою рідиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення злочину ці люди втекли в невідомому напрямку. Їх не було затримано. На місці була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту.

Нині особи всіх трьох встановлені. За інформацією юристів, чоловік, який знімав відео, притягається до відповідальності за напад на журналіста Романа Варшанідзе. Тоді його дії було кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 КК України (умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності). Справа слухається в Овідопольскому районному суді Одеської області.

Як повідомляв Укрінформ, Стерненко заявив про спробу нападу на нього перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси 31 серпня.

Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.