Задовольнили клопотання адвокатів Стерненка про відвід колегії суддів

Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання адвокатів екслідера облорганізації "Правого сектора" Сергія Стерненка про відвід колегії суддів під головуванням Анжеліки Русєвої.

Про це повідомляє кореспондент Укрінфому.

"Клопотання про відвід колегії суддів Приморського райсуду було заявлено на тій підставі, що майже всі вони вже брали участь у цьому слуханні цього кримінального провадження чи інших справ, пов'язаних із ним", - прокоментував це рішення Стерненко.

Сторона захисту також звернула увагу на порушення процедури авторозподілу колегії суддів. Крім того, у підсудного не спитали про згоду на слухання справи у складі колегії під головуванням Анжеліки Русєвої.

За словами Стерненка, його адвокати вирішили повторно звернутись до Верховного Суду з клопотанням про зміну підсудності - з Одеси на Київ.

Один з адвокатів підсудного Віталій Коломієць уточнив, що з таким клопотанням сторона захисту вже звернулась до Верховного Суду, оскільки у перший день слухання справи на Стерненка було скоєно напад під стінами Приморського райсуду. На його думку, це "стало зайвим підтвердженням того, що в Одесі слухати його справу небезпечно".

Двох із чотирьох нападників, які під Приморським райсудом намагалися облити Стерненка невідомою речовиною, затримано.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси відклав на 1 вересня підготовче судове засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка.

Сам підсудний заявив про спробу нападу на нього перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси 31 серпня.

Раніше, 25 серпня, Верховний Суд відмовив Сергію Стерненку в задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що справу щодо нього розглядатиме Приморський райсуд Одеси.

Стерненку оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

6 червня 2020 року Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуває під нічним домашнім арештом.