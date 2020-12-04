На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал

На Київщині на місці вбивства доброволиця Аміни Окуєвої відкрили меморіальний знак.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Укрінформ.

Меморіал встановили у Глевасі Фастівського району.

«Пам'ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам'ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки "була", вона є і завжди буде воїном. На пам'ятнику напис з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха"», — сказала на церемонії відкриття мати Окуєвої Ірина Камінська.

30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

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У справі наразі двоє підозрюваних.