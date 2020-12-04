На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал

На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал

Фото, відео
Укрінформ
На Київщині на місці вбивства доброволиця Аміни Окуєвої відкрили меморіальний знак.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Укрінформ.

Меморіал встановили у Глевасі Фастівського району.

«Пам'ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам'ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки "була", вона є і завжди буде воїном. На пам'ятнику напис з Корану: "Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха"», — сказала на церемонії відкриття мати Окуєвої Ірина Камінська.

30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Аміна загинула.

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У справі наразі двоє підозрюваних.

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