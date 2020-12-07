Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера»), обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це оголосила головуюча суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ухвалу суду (першої інстанції – ред.) залишити без змін», - сказала суддя.

На початку засідання суд також відмовився дозволити Антоненку сидіти поруч з його адвокатами.

Серед більше 10 осіб, які бажали взяти Антоненка на поруки, – екснардеп Тетяна Чорновол, народний депутат Марія Іонова та інші.

Його адвокат Станіслав Кулик заявив, серед іншого, що Антоненку наразі припинили виплату грошового забезпечення, а його дружина втратила роботу, і наразі його сім’я з 4 осіб (він з дружиною і двоє дітей) фактично втратила джерела для існування.

«І якби він мав можливість відновити службу, він міг би все ж таки хоч трішки підтримати свою родину», - поінформував Кулик.

Зі свого боку інший захисник Антоненка, Дмитро Круговий, назвав ризик втечі Антоненка абстрактним, і зазначив, що ризику впливу Антоненка на свідків не існує.

Одна з будівель суду, де проходило це засідання, була під посиленою охороною правоохоронців.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.