Суд продовжить розгляд справи Шеремета 10 грудня

Суд продовжить розгляд справи Шеремета 10 грудня

Укрінформ
Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 10 грудня.

Відповідні дані розміщені на сайті суду, передає Укрінформ.

Зокрема, зазначається, що засідання призначено на 14:00.

Як повідомлялося, судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

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25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

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21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.

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