Президент має ветувати недосконалий закон про брехню в деклараціях — Новіков

Президент має ветувати недосконалий закон про брехню в деклараціях — Новіков

Укрінформ
Якщо Президент не накладе вето на компромісний закон №4460-д, яким Рада не передбачила тюремну відповідальність за недостовірне декларування, антикорупційні органи в Україні перетворяться в структури, які розслідують проступки, а не злочини.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новиков в ефірі програми "Свобода слова".

"Якщо Президент не накладе вето на цей закон, НАЗК перетвориться в орган який проводить розслідування кримінальних проступків, навіть не злочинів. І, звичайно, тоді можна буде пред'явити антикорупційному органу, антикорупційному суду претензії, а де посадки? Але в цьому випадку питання посадки це питання не НАЗК, це питання Верховної Ради ", - сказав Новіков.

Читайте також: НАЗК: Законопроєкт з вирішення конституційної кризи скасовує ув’язнення за неправдиві декларації

Він також підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає гармонізацію українського законодавства із законодавством Європейського Союзу в частині відповідальності за корупцію.

"Польща, Чехія, Литва, Франція передбачають за недостовірні відомості в декларації до восьми років позбавлення волі. А в Україні, яка в рейтингах корупції набагато нижче цих країн, і в економічних рейтингах (також нижче - ред.) у зв'язку з тим, що корупція становить значну небезпеку, чомусь взагалі не передбачено позбавлення волі", - сказав Новіков.

Новіков нагадав, що частиною плану щодо лібералізації візового режиму для України був блок "Громадський порядок і безпека", який передбачав створення антикорупційного органу та прийняття антикорупційного законодавства.

"На цей момент і це антикорупційне законодавство, і кримінальний кодекс, і закон про запобігання корупції, вони знищені", - заявив Новіков.

Читайте також: Голова НАЗК закликав Президента ветувати «компромісний» закон щодо е-декларування

За словами глави НАЗК, у зв’язку з наведеним, він звернувся з листом до президента, в якому просить застосувати до вказаного закону право вето.

"Національне агентство з питань запобігання корупції, згідно з конвенцією ООН проти корупції, є органом, який забезпечує формування та реалізує антикорупційну політику. І зрозуміло, що як агентство яке забезпечує антикорупційну політику, нас не влаштовує цей закон. І тому ми звернулися до президента з вимогою, з проханням накласти вето на нього ", - підкреслив Новіков.

4 грудня, Верховна Рада України прийняла компромісний законопроєкт 4460-д. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі за такі дії.

Читайте також: Брехня у деклараціях: закон передали на підпис Зеленському

Лише якщо особа умисно не задекларує майна на більш ніж 4000 неоподатковуваних мінімумів (близько 8 млн грн), суд може призначити їй покарання у вигляді обмеження (але не позбавлення) волі на строк до 2 років. Під час обмеження волі корупціонер перебуватиме не в тюрмі, а у виправному центрі. Там він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-