«Гаряча лінія» МОЗ опрацювала за місяць понад 60 тисяч звернень щодо COVID-19

Контакт-центр Міністерства охорони здоров’я опрацював за місяць понад 60 тис. звернень з приводу COVID-19

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає Укрінформ.

“З 2 листопада ми отримали понад 60 тисяч звернень від громадян, 15 586 було опрацьовано завдяки автоматичній системі відповідей, 50 899 дзвінків були направлені на операторів, тільки 6 141 дзвінок був зареєстрований як звернення для того, щоб розібратися в певних питаннях, або у оператор не було інформації і її потрібно було уточнювати в регіонах, це 10% від загальної кількості дзвінків”, - сказав Кучер.

Зазначається, що найбільше зверталися з питаннями діагностики — 57%, інформація загальна — 19%, самоізоляція та обсервація — 16%, звернення від медпрацівників — майже 7%.

Найактуальнішими питаннями, за словами Кучера, є скарги на сімейних лікарів — 36%, що менше, ніж на минулому тижні, питання і скарги на послуги лікарень — 27% , скарги на роботу лабораторій — 9%, скарги на роботу поліклінік та амбулаторій — 8%, і скарги на неможливість здати ПЛР-тест — 1,27%.

Він додав, що оперативно та якісно опрацьовували звернення громадян за минулий тиждень у Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Урядовець нагадав, що опція запиту на виїзд мобільних бригад для забору зразків на тестування COVID-19 працює в тестовому режимі, і попросив громадян ставитися із розумінням до того, що процес організації такого виїзду потребує певних логістичних рішень.

Він зауважив, що оператори Контакт-центру не є лікарями і не приймають рішення щодо доцільності виїзду мобільної бригади.

“Це не сервіс замовлення мобільних бригад, які приїздять протягом 30 хвилин. Ми працюємо над тим, щоб цей механізм запрацював правильно, рішення про виїзд мобільної бригади приймається відповідним закладом охорони здоров’я, в тому числі членами цих мобільних бригад, які є фахівцями в цьому питанні ”, - сказав Кучер.

Водночас, за його словами, були випадки, коли в регіонах громадян просили забрати звернення з контакт-центру з тим, що уникнути перевірок в роботі закладів охорони здоров’я.

“У нас були різні цікаві звернення, за якими ми проводили відповідну роз’яснювальну роботу в регіонах, тому що іноді були випадки, коли просили громадян забрати звернення з контакт-центру, щоб ми не проводили перевірки і більш детально не заглиблювалися в питання деяких закладів охорони здоров’я. Ми за цим слідкуємо, ми на рівні МОЗ всі ці випадки розглядаємо”, - сказав заступник міністра

Контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з питань COVID-19 працює з 2 листопада, за номером 0 800 60 20 19 громадяни можуть задати питання з приводу діагностики, тестування, госпіталізації та інше.

Фото: Андрія Скакодуба