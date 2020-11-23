Як знайти лікаря для укладення декларації, не виходячи з дому - Нацслужба здоров’я

Електронна база лікарів первинної ланки, з якими можна укласти декларацію, доступна на сайті Національної служби здоров'я.

Як передає Укрінформ, алгоритм, як шукати лікаря "первинки", НСЗУ оприлюднила в Фейсбуці.

"Всі дані про заклади ПМД, які мають договір з НСЗУ, про кожного лікаря, який працює в цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це - відкрита інформація. Знайти її можна на нашому дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” , - йдеться у повідомленні.

На електронній карті місць надання первинної меддопомоги можна обрати область, тип або назву населеного пункту та обрати медичні заклади, у яких укладений договір з НСЗУ. Також можна здійснити пошук медзакладу за назвою.

За результатами пошуку стане доступним перелік амбулаторій та їх контакти.

Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті чи в таблиці, розташованою нижче карти. У таблиці, розташованій праворуч від карти, розміщено список усіх лікарів первинки, які приймають у тому закладі. Там також вказана спеціалізація лікаря - терапевт, педіатр чи сімейний лікар, та інформація про кількість декларацій, які вже має цей лікар, та їх ліміт.

Якщо дашборд показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі первинки вичерпали ліміт, то зателефонуйте до цього закладу, щоб уточнити, чи можна подати декларацію.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, яка є власником закладів охорони здоров’я, або в місцевий департамент охорони здоров’я. Там мають надати роз’яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.

В НСЗУ наголисли, що користуватися дашбордом зручніше з комп’ютера, ніж зі смартфону. Тим пацієнти, які не можуть користуватися електронними інструментами можуть надати консультацію в Контакт-центрі НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.