Як знайти лікаря для укладення декларації, не виходячи з дому - Нацслужба здоров’я

Як знайти лікаря для укладення декларації, не виходячи з дому - Нацслужба здоров’я

Укрінформ
Електронна база лікарів первинної ланки, з якими можна укласти декларацію, доступна на сайті Національної служби здоров'я.

Як передає Укрінформ, алгоритм, як шукати лікаря "первинки", НСЗУ оприлюднила в Фейсбуці.

"Всі дані про заклади ПМД, які мають договір з НСЗУ, про кожного лікаря, який працює в цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це - відкрита інформація. Знайти її можна на нашому дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги” , - йдеться у повідомленні.

На електронній карті місць надання первинної меддопомоги можна обрати область, тип або назву населеного пункту та обрати медичні заклади, у яких укладений договір з НСЗУ. Також можна здійснити пошук медзакладу за назвою.

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За результатами пошуку стане доступним перелік амбулаторій та їх контакти.

Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті чи в таблиці, розташованою нижче карти. У таблиці, розташованій праворуч від карти, розміщено список усіх лікарів первинки, які приймають у тому закладі. Там також вказана спеціалізація лікаря - терапевт, педіатр чи сімейний лікар, та інформація про кількість декларацій, які вже має цей лікар, та їх ліміт.

Якщо дашборд показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі первинки вичерпали ліміт, то зателефонуйте до цього закладу, щоб уточнити, чи можна подати декларацію.

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Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, яка є власником закладів охорони здоров’я, або в місцевий департамент охорони здоров’я. Там мають надати роз’яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.

В НСЗУ наголисли, що користуватися дашбордом зручніше з комп’ютера, ніж зі смартфону. Тим пацієнти, які не можуть користуватися електронними інструментами можуть надати консультацію в Контакт-центрі НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

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