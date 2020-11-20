Нацслужба здоров’я виплатила понад 8,9 мільярда центрам екстреної меддопомоги

Національна служба здоров'я виплатила Центрам екстреної медичної допомоги з квітня по жовтень понад 8,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці Нацслужба здоров'я.

"НСЗУ уклала договори з 25 центрами ЕМД кожної області країни та міста Київ і вже виплатила за квітень-жовтень: понад 5 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам;

понад 3,9 млрд грн - за надання допомоги пацієнтам з COVID-19", - йдеться у повідомленні

За надання допомоги пацієнтам з COVID-19 найбільші виплати отримали центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (516 млн грн), Львівської (351 мл грн) та Харківської (336 млн грн) областей.

У НСЗУ зазначили, що бригади екстерної меддопомоги приїздять у випадку невідкладних станів, які викликані нещасними випадками, раптовими захворюваннями, ускладненнями вагітності тощо. Щоб отримати таку допомогу пацієнту не потрібна декларація з лікарем чи направлення від нього. Пацієнту необхідно викликати «швидку» за номером 103, або це мають зробити його близькі, рідні, оточуючі (якщо мова йде, наприклад, про ДТП), або лікуючий лікар; самостійно звернутись до підрозділу ЕМД.

Водночас екстрена медична допомога не виконує призначень медичних працівників інших лікувальних закладів, не приїздить виключно для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію, та не виконує функцію таксі для пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги чи лікарського супроводу. Адже через такі непрофільні виклики людина, яка справді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатись, наголосили в НСЗУ.