Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно — МОЗ

Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно — МОЗ

Укрінформ
Для медицини критично важливо, щоб бюджет на 2021 рік був ухвалений вчасно.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Укрінформ.

“По бюджетному законодавству у разі відсутності головного кошторису країни на 2021 рік, програми, бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року. І це означає, що Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців. І при орієнтовній потребі на грудень 2020 року близько 13 мільярдів гривень, на січень 2020 буде закладено в бюджет 1/12 (від загального бюджету за попередній рік – ред.), це 7,6 мільярда гривень”, - сказала Шаталова.

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Як повідомлялося, МОЗ пропонує закласти в бюджет 2021 року на Програму медичних гарантій 225 мільярдів гривень, за розрахунками МОЗ та НСЗУ це дозволить встановити зарплату лікарям, починаючи від 20-23 тисяч гривень.

Загалом на Програму медичних гарантій у 2020 році було виділено 70,4 мільярда гривень.

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