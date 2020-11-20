Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно — МОЗ

Для медицини критично важливо, щоб бюджет на 2021 рік був ухвалений вчасно.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Укрінформ.

“По бюджетному законодавству у разі відсутності головного кошторису країни на 2021 рік, програми, бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року. І це означає, що Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців. І при орієнтовній потребі на грудень 2020 року близько 13 мільярдів гривень, на січень 2020 буде закладено в бюджет 1/12 (від загального бюджету за попередній рік – ред.), це 7,6 мільярда гривень”, - сказала Шаталова.

Як повідомлялося, МОЗ пропонує закласти в бюджет 2021 року на Програму медичних гарантій 225 мільярдів гривень, за розрахунками МОЗ та НСЗУ це дозволить встановити зарплату лікарям, починаючи від 20-23 тисяч гривень.

Загалом на Програму медичних гарантій у 2020 році було виділено 70,4 мільярда гривень.