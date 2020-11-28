Степанов: На тижні побачимо, чи вдалося зупинити ураганну динаміку COVID-19

Міністерство охорони здоров’я наступного тижня проведе аналіз результатів від запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Про це глава МОЗ Максим Степанов сказав на брифінгу 28 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До якої міри ми дотримувалися всіх карантинних заходів, в тому числі карантину вихідного дня, ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку введення саме таких карантинних обмежень діяли в нашій країні. Ми побачимо, чи вдалося нам збити, дійсно, цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз попередньо ми бачимо, що все ж таки, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам трішечки вдалося, дійсно, зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих. Але все ж таки, будьмо відверті, нам дуже важливо дотримуватися до кінця всіх протиепідемічних заходів, чого зараз нам ще бракує ", - сказав міністр.

Він наголосив, що протиепідемічні заходи - найдієвіший спосіб боротьби з епідемією та зростанням кількості інфікованих.

“І тут дуже проста логіка, дуже простий механізм — COVID передається повітряно-крапельним шляхом. І якщо люди між собою не контактують, то знижуються ризики інфікування. І, як наслідок, зменшується кількість людей, які можуть захворіти на COVID-19. Дуже важливо саме дотримуватися цих заходів. У ці вихідні давайте їх дотримуватися”, - закликав міністр охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи. На території всієї країни установлені обмеження помаранчевого рівня.

В Україні за минулу добу зареєстрували 16 294 нові випадки зараження коронавірусом. Від початку пандемії в країні зареєстровано 709 701 випадок зараження коронавірусом, зокрема 12 093 летальні, одужало 335 135 осіб.