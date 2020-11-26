МОЗ назвало області з найвищим показником захворюваності на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (899,4 на 100 тис. населення), Черкаській (787,4), Запорізькій (663,3) областях.
Також високий рівень захворюваності у Київській (662,8), Чернівецькій (643,8), Житомирській (609,6), Чернігівській (576,1) областях.
У Києві цей показник становить 555, а середній по Україні - 463 на 100 тис. населення.
Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 50,7% станом на 25 листопада.
В Києві цей показник становить 55,8% станом на 25 листопада.
Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській - 70,3%, Миколаївській - 66%, Кіровоградській - 64,6%, Чернігівській областях - 61,4%,
Як повідомляв Укрінформ, в Україні, станом на 26 листопада, лабораторно підтверджено 677 189 випадків коронавірусної хвороби, в тому числі 15 331 - за минулу добу.