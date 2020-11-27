МОЗ оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» зони

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 27 листопада.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 27 листопада цей показник складає 451,8 активних випадків на 100 тис. населення.

У червоний перелік станом на 27 листопада віднесено 38 країн, зокрема, Швеція, Франція, Італія, Румунія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

У зеленому переліку, серед інших, - Велика Британія, Греція, Бельгія, Німеччина, Латвія, Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло – 693 407 осіб.