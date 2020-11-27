У МКІП пропонують більше уваги приділяти культурним зв'язкам у рамках Східного партнерства

У Міністерстві культури та інформаційної політики пропонують приділяти більше уваги заходам, спрямованим на зміцнення культурних зв'язків у рамках Східного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко під час засідання платформи 4 "Мобільність та контакти між людьми" ініціативи ЄС "Східне партнерство", повідомляє пресслужба МКІП.

"Говорячи про майбутнє Східного партнерства і його роль в побудові спільного простору демократії, спільних цінностей, стабільності та процвітання в країнах-учасниках, важливо належну увагу приділити ролі культури в зміцненні взаєморозуміння та її впливу на інші сфери. Враховуючи, що культурні діячі є одними з найактивніших агентів просування європейських цінностей і європейського порядку денного, ми б пропонували більше уваги приділити заходам, спрямованим на зміцнення культурних зв'язків, посилення культурних і професійних обмінів та підтримку проєктів співпраці”, - сказала Фоменко.

Вона підкреслила, що з огляду на гібридні загрози (дезінформація та дії, націлені на фрагментацію суспільства з використанням внутрішніх розбіжностей) варто подумати над спеціальними заходами, спрямованими на консолідацію суспільства та запобігання конфліктам, викликаним різними ідеологічними позиціями (конфліктам наративів), розбудові культури діалогу всередині суспільства.

“Україна вітає запровадження справді чудової програми EU4Resilient Regions в цьому році і вважає, що аналогічна програма для цілого суспільства (наприклад, EU4Integrity або EU4Inclusive Society) могла б суттєво вплинути на зміцнення стійкості та посилення стабільності в країнах Східного партнерства”, - додала Фоменко.

Своєю чергою представник Європейської Комісії підтвердив важливість культури для економічного розвитку, соціальної згуртованості та промоції європейських цінностей. Він запевнив, що ЄК наразі фіналізує пропозицію щодо нової фази програми Культура Східного партнерства та висловив побажання щодо проведення в січні 2021 року окремої двосторонньої зустрічі з метою обговорення практичних кроків з реалізації висловлених українською стороною пропозицій щодо нових напрямів співпраці.

Як відомо, Східне партнерство - проєкт Європейського Союзу, який має основну заявлену мету - розвиток інтеграційних зв'язків ЄС із Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Ініціатива була запущена в травні 2009 року.