Українцям покажуть, як влада взаємодіє з громадянським суспільством

Міністерство культури та інформполітики запустило 26 листопада кампанію, яка продемонструє велику кількість успішних проєктів організацій громадянського суспільства, втілених у життя разом із органами виконавчої влади.

Про це заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко сказав на пресконференції в Укрінформі.

“Ми запускаємо інформаційну кампанію, щоб “підсвітити” найкращі приклади співпраці, яких, я точно знаю, є багато... Я знаю про велику кількість досягнень, які зроблені іншими організаціями, й величезну кількість ініціатив дуже масштабних, які запускалися організаціями громадянського суспільства, знаходили підтримку в органах влади та в результаті виходили успішними історіями”, - сказав Шевченко.

Він нагадав, що в Україні діє Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства, затверджена Указом Президента, а нині розробляється нова.

“Очевидно, що з точки зору завдань подібні стратегії є певним зобов’язанням з боку держави. Зокрема, якими мають бути правові рамки для розвитку громадянського суспільства, наскільки має бути відкритою діяльність органів влади до співпраці. Частина цієї стратегії, зокрема план заходів до неї, передбачає питання інформування, і ця роль покладена на МКІП - інформувати про те, якими є кращі практики взаємодії організацій громадянського суспільства та органів виконавчої влади”, - заступник міністра.

Він закликав органи влади та громадські організації продовжувати співпрацю, а також подати організаторам цієї інформкампанії дані про успішні реалізовані проєкти: “Для того, щоб ми мали можливість більше “підсвітити” ці успішні приклади, знайти та відібрати найбільш вдалі реалізовані проєкти і щоб більше людей дізналося про ці ініціативи”.

Сіоєю чергою державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема наголосив на важливості такої спрівпраці. “Якщо ми подивимося на розвинені країни світу, то побачимо, що тільки там, де налагоджена чітка взаємодія органів влади та громадянського суспільства на різних рівнях - чи то у питаннях надання певних соціальних послуг, чи то в питаннях адвокатування певних змін, реформування інших сфери, чи то у питаннях взаємодії у частині протидії поширенню пандемії коронавірусу і багато-багато іншого, - це є важливим виміром зрілості та дорослості суспільства і держави”, - сказав він.

Ініціатори кампанії переконані, що такі дієві практики спільної роботи стануть прикладом і натхненням для всіх, хто займається розвитком суспільства свідомих та відповідальних громадян.

Проєкт "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" реалізується ІСАР "Єднання" у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Мета проєкту - покращити середовище діяльності громадянського суспільства та зміцнити інституційні спроможності ОГС для підвищення самозарадності громадського сектору.