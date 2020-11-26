Експерт: В Україні - одна з найскладніших палітр релігійних спільнот в Європі

Україна – унікальна країна з найскладнішою палітрою різних релігійних спільнот в Європі, що є і багатством, і викликом для українців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 26 листопада в Острозі на Рівненщині в ході шостого Національного круглого столу на тему «Віра, релігія» повідомив український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч Ігор Козловський.

«Україна – унікальна країна, де є палітра різних релігійних спільнот, можливо, одна з найскладніших в Європі. Це, дійсно, і наше багатство, і виклик для нас. Це виклик на зрілість для нашої гідності, для нашої свободи і взагалі для нашого майбутнього. І цей виклик треба приймати, треба на нього відповідати», - сказав Козловський.

Він зазначив, що до цього круглого столу були деякі зауваження, в тому числі від працівників різних конфесій, яких не запросили сюди, на цей захід, але надалі вони будуть долучатися.

«В нас була така концепція – спочатку ми проговоримо наше бачення тих, хто досліджує. Це саме, як у Святому письмі – «добре свідоцтво від зовнішніх», ми дивимося на ці процеси, ми їх досліджуємо. Далі, можливо, я думаю, що в майбутньому ми хотіли би долучити ширший загал з представників різних і великих, і малих конфесій», - пояснив вчений.

Він нагадав, що сьогодні, серед іншого, говорили про Всеукраїнську раду церков і релігійних об’єднань, але вона не всіх об’єднує, і чому все ж таки частина релігійних спільнот не може увійти в цю групу релігійних організацій і долучитися до таких спільних процесів, в тому числі і в спілкуванні з державою, «чому досі вони є, як закритий клуб».

«І це питання, які є і у громадянського суспільства також, і у представників інших конфесій, які хотіли би долучитися до цього процесу. Таких питань велика кількість. І добре, що вони залишаються. Ми знаємо, що питання, проблеми, вони нас вдосконалюють, задають нам певні виклики і ми повинні далі рухатись, удосконалюючи себе», - підкреслив Козловський.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова». На четвертому круглому столі 26 жовтня в Чернівцях говорили про щастя, а на п’ятому 9 листопада в Кривому Розі – про екологію.