У суспільстві є колосальний запит на міжрелігійне і міжцерковне порозуміння - експерт

В українському суспільстві є колосальний запит на міжрелігійне та міжцерковне порозуміння.

Про це сказав доктор філософських наук, професор Віктор Єленський під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як можуть сконсолідувати українців релігійні інститути, якщо жоден з них не об'єднує навіть формально більше чверті населення України? Взагалі стверджують, що таке об'єднання не придумується в кабінетах, або навіть на круглих столах. Воно виростає з екзистенційного болю. Якщо так, то у нас в Україні цей біль є. І є колосальний запит на міжрелігійне і міжцерковне порозуміння", - сказав Єленський.

Він зазначив, що на сьогодні церква як інститут отримує від українського суспільства колосальний шанс для маніфестації віри.

"Церква має обрати соціальний фокус. Так, вона не знає, яка ставка оподаткування є оптимальною для збільшення видобутку газу на свердловині, але в різні часи вона надихала і навіть очолювала рухи на захист справедливості", - додав Єленський.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.